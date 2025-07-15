В Новоузенском районе обновят водопроводные сети по региональной программе
В рамках реализации региональной программы по водообеспечению жителей сельских поселений, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, в Новоузенском районе запланированы мероприятия по обновлению инфраструктуры подачи воды населению. Реализация программы охватывает 9 муниципальных образований района, включая территории Горькореченского и Петропавловского, где уже завершились работы по ремонту водопроводных сетей.
«В этом году в Новоузенском районе по программе планируется ремонт существующих водопроводных сетей, замена изношенного насосного оборудования и реконструкция водозаборной скважины. На сегодняшний день проводятся работы по замене насосного оборудования в селе Пограничное, ведется ремонт сетей водоснабжения в поселках Радищево и Дюрский, а также в селе Августовка», — рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.
Отметим, что реализация программы проводится одновременно в 6 районах Саратовской области, помимо Новоузенского, мероприятия также проходят в Духовницком, Ершовском, Новобурасском, Ровенском и Романовском районах. Обновление водопроводных систем позволит существенно повысить уровень комфорта проживания для более чем 51 тысяч жителей региона.
Министерство строительства и ЖКХ области
«В этом году в Новоузенском районе по программе планируется ремонт существующих водопроводных сетей, замена изношенного насосного оборудования и реконструкция водозаборной скважины. На сегодняшний день проводятся работы по замене насосного оборудования в селе Пограничное, ведется ремонт сетей водоснабжения в поселках Радищево и Дюрский, а также в селе Августовка», — рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.
Отметим, что реализация программы проводится одновременно в 6 районах Саратовской области, помимо Новоузенского, мероприятия также проходят в Духовницком, Ершовском, Новобурасском, Ровенском и Романовском районах. Обновление водопроводных систем позволит существенно повысить уровень комфорта проживания для более чем 51 тысяч жителей региона.
Министерство строительства и ЖКХ области