Команды-победители «Зарницы 2.0» готовятся к окружному этапу 

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С февраля по май 2025 года в Саратовской области прошли отборочные этапы Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0". По итогам соревнований в средней и старшей возрастных категориях победила команда "Будущий воин" (Лицей № 37, г. Саратов).14 июля на базе лицея №37 прошёл мастер-класс с командами-победителями по маскировке позиций и работе с маскировочными сетями. Занятие провели специалисты Регионального центра допризывной подготовки молодежи.Совсем скоро победители представят область на окружном этапе, который состоится в Республике Башкортостан.