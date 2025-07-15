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Жители Саратовской области совершили 21 миллион льготных поездок

Новости
Жители Саратовской области совершили 21 миллион льготных поездок


С начала 2025 года жители Саратовской области совершили 21 миллион поездок с использованием льготной транспортной карты.

Министерство труда и социальной защиты напоминает, сегодня заканчивается период пополнения льготных транспортных карт на июль. Завтра, 15 июля, можно будет пополнить карту поездками на август.

Пополнить карту на 25 или 50 льготных поездок можно в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн» по номеру льготной транспортной карты.

Также можно пополнить количество поездок в пунктах «ПлатежЦентр» Саратова и Энгельса. Для удобства все больше жителей области пополняют транспортную карту онлайн на сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф».

Через систему мониторинга обращений жителей в социальных сетях «Инцидент Менеджмент» и через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» жители области традиционно интересуются вопросами работы льготной транспортной карты.

«Еще раз хотим напомнить, что школьники в летний период продолжают пользоваться своими льготными транспортными картами, если еще не закончили обучение и имеют справку из образовательного учреждения. Подтверждающий документ должен быть на руках у пассажира, водитель или кондуктор вправе попросить его предъявить», – прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты области Ольга Морозова.

Право на льготный проезд в общественном транспорте имеют ветераны труда, участники боевых действий, инвалиды, школьники, дети из многодетных семей, обучающиеся общеобразовательных организаций, родители которых призваны на военную службу по мобилизации либо заключили военный контракт, и другие категории.

Льготникам, имеющим право на бесплатный проезд, пополнять карту не требуется, это происходит автоматически на период, пока действуют подтверждающие льготу документы.

По вопросам использования транспортной карты можно обратиться на «горячую линию» оператора: (8452) 39-03-53.