«ПРО100»: Молодёжь создаёт будущее!

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В Саратовской области завершил свою работу Всероссийский научно-просветительский студенческий форум «ПРО100». В этом году форум был посвящен сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию, что особенно актуально для формирования будущего нашей страны.«Форум «ПРО100» — это десятилетняя история ярких побед и смелых идей. Уверена, что вместе мы сможем достичь самых амбициозных целей!» - подчеркнула председатель комитета молодежной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.С 10 по 13 июля участники слушали лекции от ведущих экспертов, проходили интерактивные мастер-классы и захватывающие деловые игры.В этом году «ПРО100» впервые был выбран площадкой для проведения гранатового конкурса «Росмолодежь.Гранты». Поддержку получили следующие проекты:— Лидия Лапатина – 270 000 рублей на антибуллинговую программу «Компас дружбы: навигатор безопасного общения»— Шамхал Темирсултанов – 190 000 рублей на Школу тактической медицины «Готов к неизвестному»— Никита Косырев – 290 000 рублей на творческую театральную постановку «Особые»— Мария Баранова – 300 000 рублей на «Евразийскую Модель Международных Отношений»— Каролина Потапова – 300 000 рублей на Фестиваль первокурсников «Главная сцена»— Резеда Талипова – 350 000 рублей на Окружную фотовыставку «Человек труда в объективе»— Дарья Пупышева – 525 000 рублей на Эросфестиваль «Игры народов»— Илья Виноградов – 620 000 рублей на проект «Виртуальные маршруты: ощути мир с помощью технологий»— Богдан Михайлов – 654 000 рублей на Окружные инновационные технологии «ТехноСпорт»— Роман Онацько – 700 000 рублей на реалити-шоу «Золото Петра»