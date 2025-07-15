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«ПРО100»: Молодёжь создаёт будущее!

Новости
«ПРО100»: Молодёжь создаёт будущее!


В Саратовской области завершил свою работу Всероссийский научно-просветительский студенческий форум «ПРО100». В этом году форум был посвящен сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию, что особенно актуально для формирования будущего нашей страны.

«Форум «ПРО100» — это десятилетняя история ярких побед и смелых идей. Уверена, что вместе мы сможем достичь самых амбициозных целей!» - подчеркнула председатель комитета молодежной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.

С 10 по 13 июля участники слушали лекции от ведущих экспертов, проходили интерактивные мастер-классы и захватывающие деловые игры.

В этом году «ПРО100» впервые был выбран площадкой для проведения гранатового конкурса «Росмолодежь.Гранты». Поддержку получили следующие проекты:

— Лидия Лапатина – 270 000 рублей на антибуллинговую программу «Компас дружбы: навигатор безопасного общения»
— Шамхал Темирсултанов – 190 000 рублей на Школу тактической медицины «Готов к неизвестному»
— Никита Косырев – 290 000 рублей на творческую театральную постановку «Особые»
— Мария Баранова – 300 000 рублей на «Евразийскую Модель Международных Отношений»
— Каролина Потапова – 300 000 рублей на Фестиваль первокурсников «Главная сцена»
— Резеда Талипова – 350 000 рублей на Окружную фотовыставку «Человек труда в объективе»
— Дарья Пупышева – 525 000 рублей на Эросфестиваль «Игры народов»
— Илья Виноградов – 620 000 рублей на проект «Виртуальные маршруты: ощути мир с помощью технологий»
— Богдан Михайлов – 654 000 рублей на Окружные инновационные технологии «ТехноСпорт»
— Роман Онацько – 700 000 рублей на реалити-шоу «Золото Петра»