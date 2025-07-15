Марксовская библиотека становится зоной комфорта

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В Саратовской области продолжается создание сети модельных библиотек благодаря нацпроекту «Семья», инициированному Президентом Владимиром Путиным. Нацпроект «Семья» является логическим продолжением проекта «Культура».В Центральной районной библиотеке в Марксе завершается капитальный ремонт помещений. Теперь главная библиотека города Маркса, преобразившаяся некоторое время назад снаружи, обновляет и свой внутренний облик.- В соответствии с модельным стандартом это будет современная библиотека - светлая, открытая, воздушная, технологичная, легко трансформирующаяся под различные мероприятия. На данный момент завершены основные работы. В процессе монтаж оборудования, расстановка мебели, - рассказала директор Марксовской ЦБС Марина Спиренкова.Трансформация читального зала возможна благодаря подвижным модульным секциям. Пространство за минуты можно сделать либо открытым, либо создать камерные локации в зависимости от запросов проводимых встреч.Легкость и объём помещений появился благодаря тому, что большая часть внутренних перегородок и дверных проемов стали прозрачными. Именно таким «открытым» образом выделены, к примеру, помещения для коворкинга и пресс-конференций. Что позволяет проводить одновременно несколько различных мероприятий, без помех друг другу и ущерба для внутреннего пространства.Часть книжных стеллажей будут передвижными (на колесиках), что позволит при необходимости существенно увеличивать аудиторию, или «освежать» их расстановку. А еще появился подиум сцены.Деятельность марксовских библиотекарей уже давно не ограничивается хранением и выдачей книг: мастер-классы, настольные игры, просмотры фильмов, краеведческие лекции и экскурсии, тематические встречи, поэтические вечера, выставки, фото-зоны и даже целые театрализованные представления.- Все это стало возможным благодаря участию в национальном проекте «Семья», инициированном Президентом России Владимиром Путиным. Объём финансирования проекта из федерального бюджета – порядка 10 миллионов рублей. За счёт средств местного бюджета в размере 1,1 миллиона приобрели мебель, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Здесь произошло полное преображение внутренних помещений. Всё выглядит совершенно иначе, чем раньше: во всём прослеживается современный подход, позволяющий привлекать читателей.