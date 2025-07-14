В Саратовской области планируется расширение сети глэмпингов

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Благодаря участию в государственной программе поддержки регион получит 348 миллионов рублей на развитие модульных гостиниц, кемпингов и, в частности, глэмпингов. Финансирование осуществляется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом Владимиром Путиным, с целью повышения комфорта для туристов.В период с 2025 по 2027 годы регион получит обозначенную сумму для реализации инвестиционных инициатив, направленных на создание модульных средств размещения для туристов, включая глэмпинги. Общий объем федеральных средств, выделенных регионам, составляет 15 миллиардов рублей. Распоряжение о выделении финансирования было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.Инвестиции будут направлены в Хвалынский, Балаковский, Вольский, Марксовский, Красноармейский и Гагаринский районы, где планируется создание современных зон отдыха на природе.Модульные гостиницы представляют собой быстровозводимые, экологически чистые и мобильные конструкции, не требующие капитального строительства. Они гармонично сочетаются с окружающей средой и идеально подходят для использования в отдаленных и охраняемых зонах.В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» по всей России планируется создать более 10 тысяч новых мест для размещения туристов. Финансовую поддержку получат 55 регионов, чьи инвестиционные проекты были одобрены министерством экономического развития.Саратовская область получит 348,1 млн рублей, которые будут распределены следующим образом: 104,4 млн рублей в текущем году, 55,9 млн рублей в следующем и 187,9 млн рублей в 2027 году. Государственная поддержка покроет расходы, связанные с приобретением и установкой модульных некапитальных средств размещения для туристов.За последние три года 65 регионов получили 20 млрд рублей, что позволило создать около 13 тысяч новых номеров. В Саратовской области было освоено около 100 млн рублей. В 2023-2024 годах пять проектов получили грантовую поддержку.