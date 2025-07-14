Саратовские спортсмены завоевали 43 медали на Всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ

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На озере Сазанка прошли Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвященные памяти Заслуженного тренера России В.К.Трунина. В турнире приняли участие порядка 500 спортсменов из 18 регионов страны.Соревнования проходили в четырёх возрастных категориях на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. Участники выступали в одиночках, двойках, четвёрках, а также в командных эстафетах.По итогам состязаний саратовские спортсмены завоевали 43 медали разного достоинства:-18 золотых-12 серебряных-13 бронзовых