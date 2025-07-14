Саратовские спортсмены завоевали 43 медали на Всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ
На озере Сазанка прошли Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвященные памяти Заслуженного тренера России В.К.Трунина. В турнире приняли участие порядка 500 спортсменов из 18 регионов страны.
Соревнования проходили в четырёх возрастных категориях на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. Участники выступали в одиночках, двойках, четвёрках, а также в командных эстафетах.
По итогам состязаний саратовские спортсмены завоевали 43 медали разного достоинства:
-18 золотых
-12 серебряных
-13 бронзовых