Проработан механизм поддержки для фермеров, пострадавших от нашествия сайгаков

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В районах, пострадавших от нашествия сайгаков, продолжают работу межведомственные комиссии по оценке ущерба, нанесенного хозяйствующим субъектам животными.Обследования сельхозугодий будут проводиться до 1 августа 2025 года в соответствии с заявками пострадавших.Результаты работ комиссий заверяются актами. После 1 августа данные, представленные на основании актов, будут обработаны в минсельхозе области. По итогам проведенной межведомственной работы произведут расчёт компенсационной ставки (выплат).Поддержка аграриям будет оказана в виде компенсации прямых понесенных затрат на семена и ГСМ, а также части затрат на содержание сельскохозяйственных животных хозяйствующим субъектам организованного сектора по причине нанесенного урона сенокосам.Возмещение будет осуществляться за счет средств областного бюджета.