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В Энгельсском районе завершилась закачка воды в пруды Новопушкинского муниципального образования

Новости

По распоряжению губернатора Романа Бусаргина такая работа проводится ежегодно. Средства на заполнение искусственных водоемов выделяются из регионального бюджета. В Энгельсском районе это три пруда в поселках Лощинный, Коминтерн и им. Карла Маркса Новопушкинского МО.

В текущем году вода начала поступать в эти водоемы с 11 июня. В настоящее время управление «Саратовмелиоводхоз» полностью завершило работы. Всего в искусственные водоемы поступило 550 тысяч кубометров воды.

Глава Новопушкинского муниципального образования Альфия Доди отметила, что для сельских поселений такая мера поддержки является очень весомой:

- Уже не первый год благодаря выделяемым из областного бюджета средствам мы наполняем пруды в трех поселках. Для нас это и места для рыбалки, и возможность, если нет ограничений, организовать водопой во время выпаса животных, - поделилась глава муниципального образования.

Как сообщает региональное министерство сельского хозяйства, работы по закачке воды продолжаются в двух муниципалитетах. В Ершовском районе закачено 89,2% воды, в Питерском – 65,6%.

Напомним, ранее работы по закачке воды в пруды и водохранилища завершились в Александрово-Гайском, Фёдоровском, Новоузенском, Балаковском и Краснопартизанском районах.