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«Рифовцы» завоевали 7 медалей Кубка России по велоспорту

Новости / Спорт
«Рифовцы» завоевали 7 медалей Кубка России по велоспорту


В Тамбове прошел финал Кубка России по велоспорту на шоссе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Сборную Саратовской области представляли спортсмены саратовского отделения ДЮСАШ «Реабилитация и Физкультура».

По результатам двух дней соревнований саратовские велогонщики выиграли 7 наград.

Вероника Тарасюк стала победителем в индивидуальной гонке на время и групповой гонках, а также обладателем Кубка России по сумме этапов в классе Т1-Т2 (трицикл).

Руслан Исказиев стал обладателем двух серебряных наград в индивидуальной и групповой гонках, а также стал вторым в общем зачете Кубка России в классе С1-С3 (двухколесный велосипед).

Дмитрий Исматов выиграл бронзу в индивидуальной и групповой гонках в классе Т1-Т2 (трицикл).

Сергей Широких стал бронзовым призером групповой гонки в классе С1-С3.

Тренируются спортсмены под руководством тренера-преподавателя Артема Баймлера.