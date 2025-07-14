«Рифовцы» завоевали 7 медалей Кубка России по велоспорту

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В Тамбове прошел финал Кубка России по велоспорту на шоссе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.Сборную Саратовской области представляли спортсмены саратовского отделения ДЮСАШ «Реабилитация и Физкультура».По результатам двух дней соревнований саратовские велогонщики выиграли 7 наград.Вероника Тарасюк стала победителем в индивидуальной гонке на время и групповой гонках, а также обладателем Кубка России по сумме этапов в классе Т1-Т2 (трицикл).Руслан Исказиев стал обладателем двух серебряных наград в индивидуальной и групповой гонках, а также стал вторым в общем зачете Кубка России в классе С1-С3 (двухколесный велосипед).Дмитрий Исматов выиграл бронзу в индивидуальной и групповой гонках в классе Т1-Т2 (трицикл).Сергей Широких стал бронзовым призером групповой гонки в классе С1-С3.Тренируются спортсмены под руководством тренера-преподавателя Артема Баймлера.