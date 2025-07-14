«Рифовцы» завоевали 7 медалей Кубка России по велоспорту
В Тамбове прошел финал Кубка России по велоспорту на шоссе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Сборную Саратовской области представляли спортсмены саратовского отделения ДЮСАШ «Реабилитация и Физкультура».
По результатам двух дней соревнований саратовские велогонщики выиграли 7 наград.
Вероника Тарасюк стала победителем в индивидуальной гонке на время и групповой гонках, а также обладателем Кубка России по сумме этапов в классе Т1-Т2 (трицикл).
Руслан Исказиев стал обладателем двух серебряных наград в индивидуальной и групповой гонках, а также стал вторым в общем зачете Кубка России в классе С1-С3 (двухколесный велосипед).
Дмитрий Исматов выиграл бронзу в индивидуальной и групповой гонках в классе Т1-Т2 (трицикл).
Сергей Широких стал бронзовым призером групповой гонки в классе С1-С3.
Тренируются спортсмены под руководством тренера-преподавателя Артема Баймлера.