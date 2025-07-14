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Завтра в центральных районах Саратова ограничат подачу воды

Новости
Во вторник, 15 июля, с 01:00 до 08:00 следующего дня, 16 июля, в целях подготовки сетей и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 гг. и подготовки к санации участка водовода d1000мм по ул. Большая Горная будет произведено отключение магистрального водовода d1000 мм с прекращением подачи холодной воды части абонентов Саратова.

Прекращение подачи холодного водоснабжения будет производиться в границах следующих улиц:

Смурский переулок (от ул.Посадского до ул.1-я Садовая) - ул.Малая Садовая - ул.Фильтровая – ул.Большая Затонская - ул.Набережная Космонавтов – ул.Чернышевского – ул.Провиантская – ул.Мичурина - ул.Октябрьская – ул.Волжская – ул.Радищева – ул.Кутякова – ул.Горького – Глебучев Овраг – ул.Посадского.

Также в зону отключения попадают абоненты пос.Затон.

Снижение параметров подачи холодной воды потребителям с возможным временным прекращением будет выполнено в границах следующих улиц:

ул.Мичурина (от ул.Октябрьской до ул.Чапаева) – ул.Чапаева – ул.Шевченко – ул.Горького – ул.Московская – ул.Чапаева – ул.Кутякова – ул.Гоголя – Смурский переулок – ул.Посадского – ул.Симбирская.

Схематически зона отключения холодной воды обозначена на прилагаемой карте. Карту можно скачать здесь (https://disk.yandex.ru/i/u8UXdSarvoIUKw). Карта в хорошем качестве будет доступна для увеличения и просмотра только после скачивания.

Уважаемые жители микрорайонов, попавших в зону планового отключения! Мы понимаем и осознаем весь масштаб трудностей, связанных с отсутствием стабильного холодного водоснабжения в круглосуточном режиме в летний период, однако применяемые меры крайне необходимы для дальнейшего стабильного и гарантированного водоснабжения в последующие годы. В ходе отключения мы подготовим сети к дальнейшей реконструкции, которая продолжится в летний период.

Обращаем внимание, что восстановление полного гидравлического режима в системе водоснабжения, попавшей в зону отключения, будет происходить в течение 48 часов после завершения работ.

МУПП «Саратовводоканал» напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды, а также рекомендует в течение 24 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде.