Завершилась первая смена форума "Территория смыслов" с участием саратовцев

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В Мастерской управления «Сенкж» завершилась смена «Семья» XI Всероссийского форума «Территория смыслов». Более 600 участников из 81 региона, включая представителей Саратовской области, разрабатывали инициативы по укреплению семьи и демографического суверенитета.На всех встречах участники интересовались эффективными инструментами, которые применяются в регионах экспертов и делились своими идеями, на какие направления нужно обратить внимание в рамках реализации национальных проектов «Семья» и «Молодёжь и дети».Участники представили проекты поддержки семей. Среди ключевых предложений сервис "Госуслуги. Моя семья" для начисления баллов за социальную активность; создание мобильных репродуктивных центров для отдаленных районов; масштабирование программы "молочная кухня" на все регионы России и другие инициативы. Лучшие проекты рассмотрят для включения в нацпроекты.Форум продолжит работу четырьмя тематическими сменами. Итоги и новые инициативы можно отслеживать на официальных ресурсах «Территории смыслов».