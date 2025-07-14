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Саратовская область готовится к празднованию Дня фольклора

Новости
Саратовская область готовится к празднованию Дня фольклора

В регионе запланированы масштабные мероприятия, посвящённые сохранению и популяризации народных традиций. Как отметила первый заместитель министра культуры области Елена Познякова, этот праздник позволяет по-новому взглянуть на богатство народной культуры.

Саратовская область готовится к празднованию Дня фольклора

Программа праздничных мероприятий:

17 июля в 17:00
Дворец культуры "Восход" (Энгельсский район)
Фестиваль "Приволжская ярмарка"
В программе:
- Выступления лучших фольклорных коллективов
- Выставка декоративно-прикладного искусства
- Интерактивные фотозоны
- Мастер-классы народных ремёсел
- Традиционные игры и забавы народов Поволжья

19 июля в 17:00
Площадь перед Областным центром народного творчества им. Руслановой (Саратов)
Фестиваль "В семье единой"
Гостей ждёт:
- Концертная программа с участием национальных коллективов
- Ярмарка народных промыслов
- Мастер-класс по созданию обережных кукол
- Возможность познакомиться с культурными традициями разных народов

- Этот день – не просто праздник, а настоящее погружение в уникальный мир народной культуры, обычаев и талантов. Это торжество, где народные песни, танцы и ремесла, передаваемые из поколения в поколение, обретают новую жизнь, - отметила Елена Познякова, первый заместитель министра культуры области. Она отметила, что  лучшие национальные коллективы региона представят свое творчество.

Все мероприятия пройдут на открытом воздухе с соблюдением необходимых мер безопасности. Вход свободный для всех желающих.