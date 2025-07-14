Саратовская область готовится к празднованию Дня фольклора

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В регионе запланированы масштабные мероприятия, посвящённые сохранению и популяризации народных традиций. Как отметила первый заместитель министра культуры области Елена Познякова, этот праздник позволяет по-новому взглянуть на богатство народной культуры.17 июля в 17:00Дворец культуры "Восход" (Энгельсский район)Фестиваль "Приволжская ярмарка"В программе:- Выступления лучших фольклорных коллективов- Выставка декоративно-прикладного искусства- Интерактивные фотозоны- Мастер-классы народных ремёсел- Традиционные игры и забавы народов ПоволжьяПлощадь перед Областным центром народного творчества им. Руслановой (Саратов)Фестиваль "В семье единой"Гостей ждёт:- Концертная программа с участием национальных коллективов- Ярмарка народных промыслов- Мастер-класс по созданию обережных кукол- Возможность познакомиться с культурными традициями разных народов- Этот день – не просто праздник, а настоящее погружение в уникальный мир народной культуры, обычаев и талантов. Это торжество, где народные песни, танцы и ремесла, передаваемые из поколения в поколение, обретают новую жизнь, - отметила Елена Познякова, первый заместитель министра культуры области. Она отметила, что лучшие национальные коллективы региона представят свое творчество.Все мероприятия пройдут на открытом воздухе с соблюдением необходимых мер безопасности. Вход свободный для всех желающих.