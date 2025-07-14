14 июля 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 14 июля
В Саратовской области планируется расширение сети глэмпингов
17:30 | 14 июля
Завершилась первая смена форума "Территория смыслов" с участием саратовцев
17:10 | 14 июля
Саратовская область готовится к празднованию Дня фольклора
16:33 | 14 июля
Саратовские спортсмены завоевали 43 медали на Всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ
16:04 | 14 июля
"Покорители Волги": в Саратове состоялся масштабный заплыв на открытой воде
16:00 | 14 июля
Проработан механизм поддержки для фермеров, пострадавших от нашествия сайгаков
15:20 | 14 июля
В Энгельсском районе завершилась закачка воды в пруды Новопушкинского муниципального образования
15:01 | 14 июля
В Саратове организовали оздоровительную прогулку для пенсионеров
14:20 | 14 июля
«Рифовцы» завоевали 7 медалей Кубка России по велоспорту
14:00 | 14 июля
Фёдоровский район близок к завершению дорожного ремонта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

"Покорители Волги": в Саратове состоялся масштабный заплыв на открытой воде

Новости
"Покорители Волги": в Саратове состоялся масштабный заплыв на открытой воде



В минувшие выходные волжские воды у Саратова стали ареной для одного из самых впечатляющих спортивных событий лета - открытого заплыва "Покорители Волги". В этом году в соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов и любителей плавания со всей страны.

Особенностью мероприятия стала уникальная дистанция в 6,5 километров - самая протяжённая в Приволжском федеральном округе. Кроме неё, участники могли выбрать маршруты на 4 км, 1 км или 500 метров.

«Сегодняшний заплыв играет важную роль в развитии массового спорта, а также в укреплении имиджа региона как площадки для проведения масштабных мероприятий. Рад приветствовать тех, кто этот день встречает вместе со спортом. Каждый из вас - уже победитель. Уверен, что сегодня водная стихия станет для вас союзником в покорении новых вершин. А благодаря поддержке губернатора области Романа Викторовича Бусаргина подобные старты становятся традиционными для Саратовской области»,- поприветствовал участников министр спорта области Олег Дубовенко.

Особого внимания заслуживает возрастной рекорд - среди участников был 78-летний пловец, доказавший, что занятия спортом не имеют возрастных ограничений.

Организаторы создали все условия для комфортного и безопасного проведения заплыва:
- Чёткая работа волонтёров на всех этапах
- Медицинское сопровождение
- Яркая праздничная атмосфера на берегу

После финиша всех участников ждали памятные медали, море положительных эмоций и возможность запечатлеть свой спортивный подвиг на фотографиях. Мероприятие ещё раз подтвердило статус Саратовской области как центра развития массового спорта и здорового образа жизни.