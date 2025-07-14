"Покорители Волги": в Саратове состоялся масштабный заплыв на открытой воде

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В минувшие выходные волжские воды у Саратова стали ареной для одного из самых впечатляющих спортивных событий лета - открытого заплыва "Покорители Волги". В этом году в соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов и любителей плавания со всей страны.Особенностью мероприятия стала уникальная дистанция в 6,5 километров - самая протяжённая в Приволжском федеральном округе. Кроме неё, участники могли выбрать маршруты на 4 км, 1 км или 500 метров.«Сегодняшний заплыв играет важную роль в развитии массового спорта, а также в укреплении имиджа региона как площадки для проведения масштабных мероприятий. Рад приветствовать тех, кто этот день встречает вместе со спортом. Каждый из вас - уже победитель. Уверен, что сегодня водная стихия станет для вас союзником в покорении новых вершин. А благодаря поддержке губернатора области Романа Викторовича Бусаргина подобные старты становятся традиционными для Саратовской области»,- поприветствовал участников министр спорта области Олег Дубовенко.Особого внимания заслуживает возрастной рекорд - среди участников был 78-летний пловец, доказавший, что занятия спортом не имеют возрастных ограничений.Организаторы создали все условия для комфортного и безопасного проведения заплыва:- Чёткая работа волонтёров на всех этапах- Медицинское сопровождение- Яркая праздничная атмосфера на берегуПосле финиша всех участников ждали памятные медали, море положительных эмоций и возможность запечатлеть свой спортивный подвиг на фотографиях. Мероприятие ещё раз подтвердило статус Саратовской области как центра развития массового спорта и здорового образа жизни.