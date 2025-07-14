В Саратове организовали оздоровительную прогулку для пенсионеров

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В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в отделении дневного пребывания комплексного центра социального обслуживания Саратова прошла оздоровительная прогулка для получателей социальных услуг.Участники воспользовались возможностями пункта проката спортивного инвентаря «Активное долголетие» и провели тренировку по скандинавской ходьбе на свежем воздухе.«Скандинавская ходьба – отличный вариант физической активности для пожилых людей, так как она обеспечивает умеренную нагрузку. Наши подопечные занимаются с удовольствием и сохраняют позитивный настрой»,– отметили сотрудники центра.Присоединиться к занятиям могут все желающие: в районных центрах соцобслуживания доступны пункты проката инвентаря в рамках программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина.