В Саратове организовали оздоровительную прогулку для пенсионеров
В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в отделении дневного пребывания комплексного центра социального обслуживания Саратова прошла оздоровительная прогулка для получателей социальных услуг.
Участники воспользовались возможностями пункта проката спортивного инвентаря «Активное долголетие» и провели тренировку по скандинавской ходьбе на свежем воздухе.
«Скандинавская ходьба – отличный вариант физической активности для пожилых людей, так как она обеспечивает умеренную нагрузку. Наши подопечные занимаются с удовольствием и сохраняют позитивный настрой»,– отметили сотрудники центра.
Присоединиться к занятиям могут все желающие: в районных центрах соцобслуживания доступны пункты проката инвентаря в рамках программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина.