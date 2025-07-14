Фёдоровский район близок к завершению дорожного ремонта

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В Саратовской области активно реализуется дорожная программа, инициированная губернатором Романом Бусаргиным. По последним данным, подрядные организации уже выполнили две трети от запланированного на год объёма работ - отремонтировано 195 из 296 километров дорог.Особое внимание уделяется сельским территориям, где в текущем сезоне предстоит привести в порядок 818 участков. На сегодняшний день работы полностью завершены на 493 объектах.- Александрово-Гайский район (остался 1 объект)- Балаковский район (остался 1 объект)- Фёдоровский район (готово 22 из 25 объектов)"В Фёдоровском районе планируем завершить все работы до конца июля, - сообщил представитель районной администрации Николай Кубаев. - При выборе объектов для ремонта мы обязательно учитывали мнение жителей. Например, в Семёновке отремонтировали Центральную улицу, которая ведёт к школе и Дому культуры. Теперь дети и взрослые смогут ходить по качественному дорожному покрытию".- На Фёдоровский район выделено свыше 31 млн рублей- Общий объём средств на сельские дороги - 1,4 млрд рублейТаким образом, уже в ближайшие недели жители Фёдоровского района смогут оценить результаты масштабного дорожного ремонта.