Аткарский район активно использует современные социальные технологии
В комплексном центре социального обслуживания населения Аткарского района успешно внедряются передовые социальные практики в рамках программы "Активное долголетие" национального проекта "Семья". Мероприятия центра направлены на повышение качества жизни различных категорий граждан.
Специалисты учреждения отмечают: «В нашем центре предоставляется широкий спектр услуг, направленных на социальную поддержку различных категорий граждан, включая пожилых людей, инвалидов, семьи с детьми и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»
Особое внимание уделяется следующим направлениям:
"Школа ухода" - проводит обучение для родственников, осуществляющих уход за маломобильными гражданами, с практическим освоением специального оборудования;
Пункт проката - обеспечивает доступ к техническим средствам реабилитации;
Реабилитационная программа "Шаг за шагом" - помогает восстановить двигательные функции и бытовые навыки.
Регулярно функционируют:
- Зал адаптивной физкультуры
- Комната психологической разгрузки
- Творческая мастерская "Доброцентр"
- Учебная кухня
Эти услуги пользуются стабильным спросом среди получателей социальной помощи, способствуя их социальной адаптации и улучшению качества жизни.