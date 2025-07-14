14 июля 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
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15:01 | 14 июля
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Фёдоровский район близок к завершению дорожного ремонта
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Аткарский район активно использует современные социальные технологии

Новости
Аткарский район активно использует современные социальные технологии




В комплексном центре социального обслуживания населения Аткарского района успешно внедряются передовые социальные практики в рамках программы "Активное долголетие" национального проекта "Семья". Мероприятия центра направлены на повышение качества жизни различных категорий граждан.

Специалисты учреждения отмечают: «В нашем центре предоставляется широкий спектр услуг, направленных на социальную поддержку различных категорий граждан, включая пожилых людей, инвалидов, семьи с детьми и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

Особое внимание уделяется следующим направлениям:
"Школа ухода" - проводит обучение для родственников, осуществляющих уход за маломобильными гражданами, с практическим освоением специального оборудования;
Пункт проката - обеспечивает доступ к техническим средствам реабилитации;
Реабилитационная программа "Шаг за шагом" - помогает восстановить двигательные функции и бытовые навыки.

Регулярно функционируют:
- Зал адаптивной физкультуры
- Комната психологической разгрузки
- Творческая мастерская "Доброцентр"
- Учебная кухня

Эти услуги пользуются стабильным спросом среди получателей социальной помощи, способствуя их социальной адаптации и улучшению качества жизни.