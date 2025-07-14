Аткарский район активно использует современные социальные технологии

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В комплексном центре социального обслуживания населения Аткарского района успешно внедряются передовые социальные практики в рамках программы "Активное долголетие" национального проекта "Семья". Мероприятия центра направлены на повышение качества жизни различных категорий граждан.Специалисты учреждения отмечают: «В нашем центре предоставляется широкий спектр услуг, направленных на социальную поддержку различных категорий граждан, включая пожилых людей, инвалидов, семьи с детьми и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»Особое внимание уделяется следующим направлениям:"Школа ухода" - проводит обучение для родственников, осуществляющих уход за маломобильными гражданами, с практическим освоением специального оборудования;Пункт проката - обеспечивает доступ к техническим средствам реабилитации;Реабилитационная программа "Шаг за шагом" - помогает восстановить двигательные функции и бытовые навыки.Регулярно функционируют:- Зал адаптивной физкультуры- Комната психологической разгрузки- Творческая мастерская "Доброцентр"- Учебная кухняЭти услуги пользуются стабильным спросом среди получателей социальной помощи, способствуя их социальной адаптации и улучшению качества жизни.