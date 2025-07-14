просмотров: 158

В Саратовской области снова введено ограничение пребывания граждан в лесах. Приказ об этом подписал 11 июля министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.«Мера это необходимая и вынужденная. Из-за высоких атмосферных температур с установлением на территории Саратовской области высокого класса пожарной опасности, высыханием травянистой растительности и, как следствие, наличием угрозы возникновения лесных пожаров данный режим введен в лесном фонде региона», - сообщил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.Данный режим действует в течение 21 дня до 31 июля, с последующим возможным его продлением. Напомним, подобные ограничения уже вводились 30 мая.Данный режим накладывает ряд ограничений.В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории земель лесного фонда всех участковых лесничеств, всех кварталов и выделов запрещено:- проведение культурно-массовых мероприятий;- проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов;- пребывание граждан в лесах, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу.На период пожарной опасности запрещено на территории земель лесного фонда и территориях, примыкающих к лесам, разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ.В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов граждане должны звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны 8 800–100–94–00, или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «490–516».