Художников из Саратовской области приглашают создать эскиз почтовой марки и открыток на тему «Моя Россия!»

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Почта России выпустит марку и авторские открытки, посвящённые нашей стране. Изображения выберут среди творческих работ участников открытого всероссийского конкурса.Участвовать в конкурсе могут как профессиональные художники и дизайнеры, так и любители, а также студенты и выпускники творческих вузов. Для этого нужно создать интересный, запоминающийся эскиз марки или авторской открытки в различных техниках: живопись, авторская или компьютерная графика, коллаж и др. При этом не принимаются работы, созданные нейросетями и прочими приложениями для создания искусственных изображений с помощью программных алгоритмов, без использования навыков авторского мастерства.Подать заявку и выслать на рассмотрение электронный вариант конкурсной работы нужно до 24 августа. Итоги конкурса объявят 29 августа. Положение о конкурсе можно посмотреть здесь.