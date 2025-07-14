Продолжается регистрация на конкурс «Это у нас семейное» для жителей Саратовской области

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В 2025 году самый народный конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей» стал частью национального проекта «Семья».В новом сезоне конкурса «Это у нас семейное» зарегистрировалось более 1,3 тысячи человек из Саратовской области, это 365 семей.Как заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, конкурс проводится по прямому поручению Президента России Владимира Путина, который сразу предсказал: этот проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» будет самым массовым. Так и произошло – в первом сезоне приняли участие около 600 тысяч человек со всей страны.Также Председатель Наблюдательного совета конкурса рассказал, что по решению Президента во втором сезоне конкурса будет почти в два раза больше победителей. Они получат 60 сертификатов на улучшение жилищных условий, а финалисты отправятся в семейные путешествия.В среднем в каждой семейной команде участвуют 5-7 человек, большинство родителей – это зрелые люди от 38 до 45 лет. В конкурсе чаще всего заявлены двое детей – в среднем это подросток 17 лет и средний ребенок 9 лет. В каждой семье есть хотя бы один представитель старшего поколения, средний возраст бабушек и дедушек – около 64 лет. А в каждой пятой семье есть представители четвертого поколения – прабабушки и прадедушки.Дистанционный этап в новом сезоне доступен с первого дня регистрации, после создания семейного аккаунта и записи на сезон участникам открываются обязательные задания – это съемка видеовизитки и заполнение анкет об истории, традициях, интересных фактах о своей семье. После их выполнения семьям предлагается проявить себя в тематических заданиях (например, спортивные, творческие, посвященные темам культуры, истории, семейных традиций), которые открываются каждую неделю.Некоторые задания – авторские, их предлагают лично члены Наблюдательного совета, в состав которого входят известные семьянины, – деятели искусства и культуры, государственные и общественные деятели.Второй сезон конкурса посвящен теме культурного кода России. Регистрация семейных команд доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.