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Пенсионеры из Самойловки побывали в Саратове в музее истории СВО

Новости
Пенсионеры из Самойловки побывали в Саратове в музее истории СВО


В рамках технологии «Социальный туризм» получатели социальных услуг комплексного центра социального обслуживания населения Самойловского района посетили музей истории СВО в Саратове.

Музей истории СВО - это возможность погрузиться в атмосферу важных событий и узнать о подвигах, изменивших ход современной истории. Кроме того, в музее рассказывается о быте военнослужащих, представлены письма, рисунки и поделки детей.

«Центральное место отведено композиции «Обыкновенный нацизм». Экспонатами стали украинские учебники, награды, книги, а также трофейное оружие, в том числе ПТРК Javelin, гранатомет NLAW, фрагменты ракет HIMARS и другие образцы. Выражаем благодарность организаторам поездки, а также нашему экскурсоводу, что познакомил нас с современной историей. Думаем, что каждый должен побывать в музее и привести сюда своих детей и внуков», - прокомментировали участники выездной экскурсии.

Напомним, социальная технология «Социальный туризм» работает во всех комплексных центрах социального обслуживания населения области в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».