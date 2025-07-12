Самойловские пенсионеры посетили музей истории СВО в Саратове

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В рамках программы «Социальный туризм» подопечные комплексного центра соцобслуживания Самойловского района побывали на экскурсии в музее истории специальной военной операции в Саратове.Экспозиция музея позволяет глубже понять ключевые события и героизм участников СВО, а также увидеть повседневную жизнь военнослужащих. Среди экспонатов — личные письма, детские рисунки, поделки и трофейное вооружение, включая ПТРК Javelin, гранатометы NLAW и фрагменты ракет HIMARS. Особое внимание привлекает инсталляция «Обыкновенный нацизм», где представлены украинские учебники, награды и пропагандистские материалы.«Огромное спасибо организаторам поездки и экскурсоводу за возможность узнать больше о современной истории. Такой музей стоит посетить каждому, особенно важно привезти сюда детей и внуков», — поделились впечатлениями участники экскурсии.Программа «Социальный туризм» действует во всех центрах соцобслуживания региона в рамках регионального проекта «Активное долголетие» национальной программы «Семья». Эта инициатива помогает пожилым людям оставаться активными, расширять кругозор и знакомиться с важными страницами истории страны.