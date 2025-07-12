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От обучения к практике: как «Фабрика процессов» помогает предприятиям повышать эффективность

Новости
От обучения к практике: как «Фабрика процессов» помогает предприятиям повышать эффективность


Более 1200 сотрудников саратовских компаний освоили принципы бережливого производства на учебной площадке «Фабрика процессов». Среди новых участников тренингов — ЗАО «ЦМС «Евразия» и АО «Резинотехника».

Программа разработана в рамках федерального проекта «Производительность труда». Участники отрабатывают навыки на примере сборки регулятора давления газа. Их цель — выполнить заказ в срок, минимизировать затраты и брак, а также добиться максимальной прибыли.

В ходе тренинга команды оптимизировали загрузку сотрудников, снижали себестоимость продукции и сокращали количество дефектов, что в итоге позволило им выйти на положительный финансовый результат.

Андрей Пичкуров, руководитель Регионального центра компетенций и тренер «Фабрики процессов», отметил:
«Участники на практике убедились, что даже небольшие изменения в организации работы могут значительно повысить эффективность. Обучение мотивирует сотрудников внедрять методы бережливого производства в реальные производственные процессы».

ЗАО «ЦМС «Евразия» и АО «Резинотехника» являются участниками федерального проекта, и в течение трех лет планируют увеличить производительность труда на своих предприятиях как минимум на 30%.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и продлится до 2030 года.