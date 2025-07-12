Саратовская область присоединится к празднованию Единого дня фольклора

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19 июля на площади перед Областным Центром народного творчества имени Л.А. Руслановой в Саратове состоится фестиваль национальных культур «В семье единой». Мероприятие пройдет в рамках всероссийского праздника, посвященного народным традициям.Организаторы обещают яркое путешествие в мир живой культуры – зрителей ждут народные песни, танцы, ремесла и выступления лучших творческих коллективов области. Гости также смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию обережной куклы.Фестиваль начнется в 17:00 и станет праздником для всей семьи. Здесь каждый сможет познакомиться с многообразием народных традиций, окунуться в атмосферу дружбы и веселья.Приходите за впечатлениями, теплом и хорошим настроением!