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Женские клубы Саратовской области: поддержка, развитие и новые возможности

Новости
Женские клубы Саратовской области: поддержка, развитие и новые возможности



В Саратовской области активно работают женские клубы «Семья. Карьера. Успех», созданные на базе районных кадровых центров. Эти объединения помогают женщинам региона в профессиональном развитии, поиске работы и открытии собственного дела. С начала 2025 года их заседания посетили уже 680 жительниц области.

Каждый клуб предлагает уникальные форматы встреч, адаптированные под потребности участниц.

- В Озинском районе обсуждали трудовой потенциал, карьерную грамотность и меры господдержки для предпринимательниц.
- В Балашовском районе прошла встреча «Красивый старт», где женщины узнали о возможностях переобучения, публичных выступлений и ведения переговоров.
- В Новоузенском районе предпринимательницы и те, кто только планирует начать свое дело, обсудили государственные программы поддержки бизнеса.
- В Балаковском районе акцент сделали на здоровье: специалисты областного центра медпрофилактики провели мастер-класс по правилам поведения в жару и измерению давления.
- В Краснокутском районе участницы поделились опытом поиска работы, составления резюме и прохождения собеседований.
- В Октябрьском районе Саратова говорили о балансе между работой и семьей, а также о первых шагах в бизнесе.

Как отметила заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Михайлова, клубы помогают не только в трудоустройстве, но и в социальной адаптации, психологической поддержке и реализации творческих инициатив. Особое внимание уделяется молодым мамам, женщинам 50+ и родственницам участников СВО.

Динамика роста впечатляет: если в 2024 году прошло 60 мероприятий с участием 650 женщин, то за первое полугодие 2025 года состоялось уже более 80 встреч, которые посетили 680 человек.

Работа женских клубов ведется в рамках нацпроекта «Кадры», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, что подчеркивает их значимость в системе поддержки занятости населения.

Такие инициативы не только расширяют возможности женщин на рынке труда, но и способствуют их личностному росту и уверенности в себе.