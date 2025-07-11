Жительница Саратова на всю Россию рассказала о колоссальном преобразовании набережной Саратова

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На вопрос ведущего, что же можно назвать «изюминкой Саратовской области» Елена ответила, что регион притягивает туристов необычными локациями, такими как, например, место приземления первого космонавта Юрия Гагарина, это и водяная мельница в селе Лох. Поговорили журналисты о саратовской театральной школе, о проводимых в регионе фестивалях. Не обошли стороной и гастрономические особенности области – ровенские арбузы и саратовский калач.Елена вспомнила, что свой первый радиорепортаж она делала про саратовскую Набережную 16 лет назад и за это время любимая горожанами прогулочная зона колоссально преобразилась. Журналистка призналась, что ежедневно занимается спортом на этой любимой локации.«Набережная стала очень красивой, очень комфортной. Там можно бегать – есть специальная беговая дорожка. Там есть пляж теперь у нас. Даже не один – у нас их целых два. И это в центре года. 1 июня в поселке Затон у нас открылся еще один пляж. Раньше это было несанкционированным местом купания. Там стояли таблички, что купание запрещено и можно только загорать. Все естественно хотели искупаться. Теперь это можно делать официально. И второй пляж, кстати, недалеко от ГТРК «Саратов» расположен. Там установили колесо обозрения и можно любоваться с высоты на красоты, на Волгу»,- поделилась радиожурналист Елена Тёмкина.Напомним, в течение последних нескольких лет реконструкция набережной Космонавтов и строительство пляжей проводятся благодаря поддержке председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.