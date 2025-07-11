Жительница Саратова на всю Россию рассказала о колоссальном преобразовании набережной Саратова
В эфире «Радио России» журналисты Вячеслав Коновалов и Борис Петухов провели очередной стрим и в студию регионального шоу «Разное время» пригласили нашу землячку Елену Тёмкину. Она рассказала о своем творческом пути – как решила связать свою жизнь с журналистикой и о том, чем славен Саратов.
На вопрос ведущего, что же можно назвать «изюминкой Саратовской области» Елена ответила, что регион притягивает туристов необычными локациями, такими как, например, место приземления первого космонавта Юрия Гагарина, это и водяная мельница в селе Лох. Поговорили журналисты о саратовской театральной школе, о проводимых в регионе фестивалях. Не обошли стороной и гастрономические особенности области – ровенские арбузы и саратовский калач.
Елена вспомнила, что свой первый радиорепортаж она делала про саратовскую Набережную 16 лет назад и за это время любимая горожанами прогулочная зона колоссально преобразилась. Журналистка призналась, что ежедневно занимается спортом на этой любимой локации.
«Набережная стала очень красивой, очень комфортной. Там можно бегать – есть специальная беговая дорожка. Там есть пляж теперь у нас. Даже не один – у нас их целых два. И это в центре года. 1 июня в поселке Затон у нас открылся еще один пляж. Раньше это было несанкционированным местом купания. Там стояли таблички, что купание запрещено и можно только загорать. Все естественно хотели искупаться. Теперь это можно делать официально. И второй пляж, кстати, недалеко от ГТРК «Саратов» расположен. Там установили колесо обозрения и можно любоваться с высоты на красоты, на Волгу»,
- поделилась радиожурналист Елена Тёмкина.
Напомним, в течение последних нескольких лет реконструкция набережной Космонавтов и строительство пляжей проводятся благодаря поддержке председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.