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Утверждена документация по планировке территории автовокзала

Новости
Утверждена документация по планировке территории автовокзала


Соответствующий приказ подписал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.

Документация по планировке территории выполнена по заказу комитета дорожного хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования «Город Саратов».

«Проект планировки разработан в целях развития территории автовокзала в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Город Саратов». Проектом планируется реконструкция магистральных улиц районного значения: ул. Московской и ул.  им. Емлютина Д.В., создание комфортного транспортно-пересадочного узла, связывающего автовокзал с железнодорожным вокзалом, а также размещение улицы местного значения и благоустроенного сквера. Мероприятия, запланированные в данной документации, позволят обеспечить более эффективное использование территории и улучшат доступность транспортных услуг для жителей города. Напомню, концепция развития и благоустройства территории автовокзала была поддержана жителями города», - пояснила главный архитектор области Анастасия Пузанова.