В ртищевской школе по региональной программе обновили спортивный зал

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В рамках региональной программы по ремонту образовательных учреждений, инициативной губернатором Романом Бусаргиным, завершились ремонтные работы спортивного зала в средней общеобразовательной школе № 8 города Ртищева. Работы начались в конце марта текущего года и теперь просторный зал преобразился — обновлены потолки, покрашены стены и пол.По словам учителя физкультуры Валерия Мареева, новый учебный год обещает стать богатым на спортивные мероприятия:- Уже с сентября начнут работать кружки и секции по различным направлениям спортивной подготовки. Ребята смогут посещать занятия по таким видам спорта, как баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, футбол, легкая атлетика и другим дисциплинам. Мы уверены, что обновление зала станет стимулом к высоким результатам наших спортсменов.