11 июля 2025 ПЯТНИЦА
Новости
15:30 | 11 июля
"Вишенка" встречает спасателей: в саратовском детсаду прошел урок безопасности
15:10 | 11 июля
В Саратове благоустраивают природный памятник "Кумысная поляна"
13:40 | 11 июля
В ртищевской школе по региональной программе обновили спортивный зал
13:10 | 11 июля
Блогер из Маркса призналась в любви к Саратову и Набережной
13:00 | 11 июля
Студенты колледжа искусств сыграли свадьбу на Всероссийском фестивале
12:00 | 11 июля
За последний месяц мобильные бригады вакцинировали более 2800 кошек и собак
11:30 | 11 июля
Саратовская область вошла в Топ-10 по результатам акции «Сад памяти» в России
10:30 | 11 июля
Команда Губернаторского колледжа вошла в пятерку сильнейших на Спартакиаде допризывной молодежи
10:00 | 11 июля
Сборная Саратовской области по гандболу - бронзовый призер Спартакиады молодежи России
09:30 | 11 июля
Сегодня в центральной части Саратова будет отключено холодное водоснабжение
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Блогер из Маркса призналась в любви к Саратову и Набережной

Новости
Блогер из Маркса призналась в любви к Саратову и Набережной


По словам Екатерины Ибятулиной, впервые попав в Саратов, она забила всю память в телефоне, пытаясь сфотографировать все городские достопримечательности.

Об этом блогер написала в своем телеграм-канале «В Марксе хорошо!».

Ибятулину удивила негативная статья о Саратове, в которой рассказывается о береговой линии Волги, которая «представляет собой более или менее гниющую помойку брошенных промзон, и выйти из города к реке — это до известной степени проблема».

Марксовчанка опасается, что прочитав такое, кто-то откажется от идеи посетить Саратов. «Поверит и не приедет увидеть невероятную благоустроенную трехъярусную набережную протяженностью в несколько километров», - написала блогер в своей публикации.

«Для меня Саратов - это праздник, где красивые улыбающиеся лица, улицы и дома! Это мощь и историческая многослойность! Это бесчисленные творческие события! Это то, что влюбляет и заставляет возвращаться!», - рассказала о своих эмоциях от областного центра Екатерина Ибятулина.

Судя по комментариям к публикации, абсолютное большинство подписчиков согласны с автором поста.

«Статья видимо старая. Промзон уже практически нет, набережная огромная, устанешь идти и наслаждаться видами. И красота не только в центре Саратова, побывайте в новом Солнечном, на бульваре, или в парке Расковой в Заводском. Я люблю свой город! И рада, что он преображается с каждым годом», - пишет пользователь Ирина Волкова.

«Я впервые побывала в Саратове несколько дней назад, сказать, что я очарована этим городом - это ничего не сказать, я в восторге от первых до последних минут пребывания. Комфортабельный отель, номер с видом на Волгу, вкусная еда, приветливые люди, набережная невероятной красоты, Саратовский Арбат с уличными музыкантами и очень вкусным мороженым! Мне здесь очень понравилось!», - поделилась своим мнением Валентина Ефимова.

«Набережную в Саратове очень люблю. Пройти к ней проще простого, не знаю, что там автор (статьи – прим.) имел ввиду. Там просторно, много лавочек, кафе. А здания! Тоже постоянно фотографирую, красота же!», - написал пользователь под ником highhopes.