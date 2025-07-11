Блогер из Маркса призналась в любви к Саратову и Набережной

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По словам Екатерины Ибятулиной, впервые попав в Саратов, она забила всю память в телефоне, пытаясь сфотографировать все городские достопримечательности.Об этом блогер написала в своем телеграм-канале «В Марксе хорошо!».Ибятулину удивила негативная статья о Саратове, в которой рассказывается о береговой линии Волги, которая «представляет собой более или менее гниющую помойку брошенных промзон, и выйти из города к реке — это до известной степени проблема».Марксовчанка опасается, что прочитав такое, кто-то откажется от идеи посетить Саратов. «Поверит и не приедет увидеть невероятную благоустроенную трехъярусную набережную протяженностью в несколько километров», - написала блогер в своей публикации.«Для меня Саратов - это праздник, где красивые улыбающиеся лица, улицы и дома! Это мощь и историческая многослойность! Это бесчисленные творческие события! Это то, что влюбляет и заставляет возвращаться!», - рассказала о своих эмоциях от областного центра Екатерина Ибятулина.Судя по комментариям к публикации, абсолютное большинство подписчиков согласны с автором поста.«Статья видимо старая. Промзон уже практически нет, набережная огромная, устанешь идти и наслаждаться видами. И красота не только в центре Саратова, побывайте в новом Солнечном, на бульваре, или в парке Расковой в Заводском. Я люблю свой город! И рада, что он преображается с каждым годом», - пишет пользователь Ирина Волкова.«Я впервые побывала в Саратове несколько дней назад, сказать, что я очарована этим городом - это ничего не сказать, я в восторге от первых до последних минут пребывания. Комфортабельный отель, номер с видом на Волгу, вкусная еда, приветливые люди, набережная невероятной красоты, Саратовский Арбат с уличными музыкантами и очень вкусным мороженым! Мне здесь очень понравилось!», - поделилась своим мнением Валентина Ефимова.«Набережную в Саратове очень люблю. Пройти к ней проще простого, не знаю, что там автор (статьи – прим.) имел ввиду. Там просторно, много лавочек, кафе. А здания! Тоже постоянно фотографирую, красота же!», - написал пользователь под ником highhopes.