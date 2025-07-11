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Новая экотропа "Белая полоса" приглашает к утесу Степана Разина

Новости
Новая экотропа "Белая полоса" приглашает к утесу Степана Разина


В Красноармейском районе Саратовской области открылся уникальный туристический маршрут "Белая полоса". Протяженность тропы составляет 17 километров, пролегая по живописным меловым склонам с панорамными видами на Волгу.

Особенности маршрута:
- 13 тематических локаций, сочетающих природные красоты и историческое наследие
- Легендарные "Шагающие" дубы и загадочный овраг "Тюрьма"
- Места, связанные с подвигом летчика-героя Николая Скоморохова
- Благоустроенные смотровые площадки и зоны отдыха
- Возможности для пешего туризма, велопрогулок и кемпинга

"Этот проект реализован в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - отметила министр культуры области Наталия Щелканова.

Инфраструктура и экология:
- Информационные стенды о природе и истории края
- Правила ответственного туризма для сохранения экосистемы
- Варианты размещения от палаточных лагерей до комфортных глэмпингов

— «Белая полоса» — это калейдоскоп из тринадцати уникальных локаций, где природная красота переплетается с нитями истории. Здесь, словно стражи времени, застыли «Шагающие» дубы, а эхо легенд шепчет свои истории о Дурман-горе и таинственном овраге «Тюрьма». Маршрут приведет вас и к местам, хранящим память о дважды Герое Советского Союза, прославленном летчике Николае Скоморохове, — рассказывает заместитель министра культуры Саратовской области Константин Сергеев.

"Белая полоса" предлагает не только активный отдых на природе, но и глубокое погружение в историческое наследие Саратовского края. Проект направлен на развитие экотуризма и создание новых рабочих мест в регионе.