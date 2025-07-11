"Вишенка" встречает спасателей: в саратовском детсаду прошел урок безопасности

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В детском саду №94 "Вишенка" состоялось необычное обучающее мероприятие, организованное добровольцами Всероссийского студенческого корпуса спасателей "Вектор" из Саратовского архитектурно-строительного колледжа.Практический урок безопасности включал:- Демонстрацию противопожарного оборудования, включая ранцевый огнетушитель "Ермак-18", который дошкольники смогли испытать на практике- Знакомство с альпинистским снаряжением и принципами работы натяжной переправы- Отработку базовых навыков оказания первой помощи- Игровое изучение основных причин возникновения пожаров«Такие мастер-классы позволяют эффективно изучать основы безопасности в доступной игровой форме. Для нас это также возможность отрабатывать методики проведения занятий и совершенствовать навыки работы с детской аудиторией»,— отметил представитель отряда Алексей Бардаков.Организаторы мероприятия - Всероссийский студенческий корпус спасателей - регулярно проводят обучающие программы для разных возрастных групп, направленные на подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях и развитие добровольческого движения в сфере ЧС.Особый акцент в "Вишенке" сделали на интерактивных форматах обучения, позволяющих дошкольникам через практику освоить важные правила безопасности.