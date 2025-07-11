В Саратове благоустраивают природный памятник "Кумысная поляна"

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На территории лесопарка "Кумысная поляна" продолжаются работы по благоустройству. В рамках комплексного развития территории зимой 2023 года здесь установили 10 новых деревянных беседок. В настоящее время специалисты занимаются санитарной очисткой лесного массива: удаляют сухостой, а полученный валежник перерабатывают в щепу с помощью дробильной машины, приобретенной по инициативе губернатора Романа Бусаргина.Особое внимание уделяется популярным у жителей местам. Недавно была благоустроена площадка у знаменитого Дуба-великана - территорию отсыпали древесной щепой. В начале месяца эковолонтеры из Русского географического общества установили возле дерева информационную табличку с QR-кодом. Этот многовековой дуб включен в федеральный реестр старовозрастных деревьев и является частью экологических маршрутов, разработанных учеными СГУ.«На территории памятника природы расположено 25 родников. Министерство уже обустроило 17 источников, наиболее популярных у населения. Ежегодно мы берем на себя обязательства приводить родники памятника природы в порядок. Так, уже в этом году приступили к реконструкции 18-го родника, расположенного в районе 1-й Дачной в Саратове у подножия Вишневой горы», - анонсировал работы министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.Этот святой источник, известный с конца XIX века, пользуется особой популярностью у жителей - ежедневно его посещают около 200 человек. Работы по благоустройству Кумысной поляны продолжатся в соответствии с утвержденным планом развития территории.