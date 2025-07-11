11 июля 2025 ПЯТНИЦА
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15:10 | 11 июля
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13:10 | 11 июля
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13:00 | 11 июля
Студенты колледжа искусств сыграли свадьбу на Всероссийском фестивале
12:00 | 11 июля
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09:30 | 11 июля
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Студенты колледжа искусств сыграли свадьбу на Всероссийском фестивале

Новости
Студенты колледжа искусств сыграли свадьбу на Всероссийском фестивале


С 8 по 10 июля в Национальном центре «Россия» состоялся II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». За первые два дня более 200 пар из разных регионов страны официально оформили свои отношения.

Одними из участников стали студенты III курса Саратовского областного колледжа искусств Глеб Рынков и Ирина Селина. Молодожены выбрали для церемонии традиционные русские наряды, что добавило их торжеству национального колорита и подчеркнуло связь с культурными традициями России.

Фестиваль объединил влюбленных со всей страны, создав для них незабываемую атмосферу праздника.