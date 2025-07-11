11 июля 2025 ПЯТНИЦА
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За последний месяц мобильные бригады вакцинировали более 2800 кошек и собак

Новости
За последний месяц мобильные бригады вакцинировали более 2800 кошек и собак


Специалисты государственной ветеринарной службы провели масштабную профилактическую кампанию против бешенства в Новоузенском, Вольском, Энгельсском районах и Саратове. За месяц мобильные бригады вакцинировали свыше 2800 домашних животных.

Кроме вакцинации, ветеринары провели разъяснительные беседы с владельцами питомцев. Они рассказали о рисках заражения бешенством, симптомах болезни и способах защиты.

Управление ветеринарии напоминает, что бешенство смертельно опасно как для животных, так и для людей. Единственный надежный способ профилактики — своевременная вакцинация. Прививки можно сделать бесплатно как во время выездных акций, так и в ветеринарных клиниках по личному обращению.