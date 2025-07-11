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Саратовская область вошла в Топ-10 по результатам акции «Сад памяти» в России

Новости
Саратовская область вошла в Топ-10 по результатам акции «Сад памяти» в России

Организаторы акции по посадке деревьев «Сад памяти» определили Топ-10 самых активных и результативных регионов страны. Саратовская область с результатом 8,716 млн деревьев заняла первое место в стране, опередив в тройке лидеров Иркутскую и Кемеровскую области, где высадили 2,149 и 2,191 млн шт. соответственно.

В 2025 году к проекту присоединились все без исключения российские регионы. Напомним, что цель акции - высадить более 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

В шестом сезоне акции в России и за рубежом уже высажено более 30 миллионов деревьев. Планируется, что высадки памятных деревьев в июле продолжатся в арктических и дальневосточных регионах.

«Саратовская область по традиции принимает самое активное участие в акции «Сад Памяти». Юбилейный год не стал исключением. В наших мероприятиях, которые охватывают все районы области, принимали участие сотрудники лесохозяйственных учреждений региона, волонтеры, активисты, представители экологической общественности региона. Задействовали 312 локаций под посадку деревьев. Высаживали сосны, дубы, ясени и др.», - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

В этом году в рамках акции в нашей стране высадили сосны, ели, вязы, ясени, акации, березы, кедры и клены. Среди редких растений организаторы назвали: жасмин, лимонное дерево, альбицию, глицинию и олеандр.

Напомним, акция «Сад памяти» проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.