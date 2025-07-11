Команда Губернаторского колледжа вошла в пятерку сильнейших на Спартакиаде допризывной молодежи

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В Волжском завершился Всероссийский этап Спартакиады молодежи России допризывного возраста, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Нашу область представляла команда Губернаторского колледжа из Балаково. Программа соревнований состояла из 2-х блоков: смотр военной подготовки и смотр физической подготовки.По итогам соревнований в смотре военной подготовки наша команда заняла 3 место. В общекомандном зачете команда заняла 5 место из 43 команд.В личном зачете Владислав Корепин занял 2 место в прыжках в длину с разбега.