Команда Губернаторского колледжа вошла в пятерку сильнейших на Спартакиаде допризывной молодежи
В Волжском завершился Всероссийский этап Спартакиады молодежи России допризывного возраста, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Нашу область представляла команда Губернаторского колледжа из Балаково. Программа соревнований состояла из 2-х блоков: смотр военной подготовки и смотр физической подготовки.
По итогам соревнований в смотре военной подготовки наша команда заняла 3 место. В общекомандном зачете команда заняла 5 место из 43 команд.
В личном зачете Владислав Корепин занял 2 место в прыжках в длину с разбега.