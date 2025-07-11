Сегодня в центральной части Саратова будет отключено холодное водоснабжение

просмотров: 71

Сегодня , 11 июля, с 05.00 до 04.30 12 июля в целях подготовки сетей и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 гг. и ввода в эксплуатацию вновь проложенного водовода d500 мм по ул. Горького, а также для выполнения работ по установке запорной арматуры d500 мм, будет произведено отключение водоводов d600 мм по ул. Зарубина; d500 мм по ул. Горького; d500 мм по Волочаевскому пр. – ул. Радищева с прекращением подачи холодной воды абонентам в границах следующих улиц:ул. Зарубина - ул. Астраханская - ул. Большая Горная - ул. Рогожина - ул. Мичурина - ул. Соборная - ул. Радищева - Театральная площадь - ул. Большая Казачья - ул. Астраханская;ул. Университетская от ул. Московской до ул. Зарубина;ул. Вавилова от Мирного переулка до ул. Астраханская;ул. Яблочкова;пр. Столыпина (четная сторона).Схематически зона отключения холодной воды обозначена на карте: https://disk.yandex.ru/i/p7b0ldsOXz7BLA.Восстановление полного гидравлического режима в системе водоснабжения, попавшей в зону отключения, будет происходить в течение 48 часов после завершения работ.