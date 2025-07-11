11 июля 2025 ПЯТНИЦА
Новости
10:00 | 11 июля
Сборная Саратовской области по гандболу - бронзовый призер Спартакиады молодежи России
09:30 | 11 июля
Сегодня в центральной части Саратова будет отключено холодное водоснабжение
09:14 | 11 июля
Общественники обсудили развитие социального партнерства в области
18:10 | 10 июля
Аргентина – Россия 5:5
18:00 | 10 июля
В Петровске готовится к открытию обновлённая картинная галерея после масштабной реконструкции
17:42 | 10 июля
Иностранные активы: топ-5 дорогих футболистов из России, играющих за рубежом
17:10 | 10 июля
Саратовская область презентует инвестиционные возможности на выставке "Иннопром-2025"
17:00 | 10 июля
Пять уникальных традиций Саратовской области войдут в культурное наследие России
16:00 | 10 июля
Цифровые аналитические панели заменят бумажные справки в Саратовской области
15:30 | 10 июля
Александр Марченко обсудил развитие арт-индустрии в Саратовской области
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Сегодня в центральной части Саратова будет отключено холодное водоснабжение

Новости
Сегодня в центральной части Саратова будет отключено холодное водоснабжение

Сегодня , 11 июля, с 05.00 до 04.30 12 июля в целях подготовки сетей и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 гг. и ввода в эксплуатацию вновь проложенного водовода d500 мм по ул. Горького, а также для выполнения работ по установке запорной арматуры d500 мм, будет произведено отключение водоводов d600 мм по ул. Зарубина; d500 мм по ул. Горького; d500 мм по Волочаевскому пр. – ул. Радищева с прекращением подачи холодной воды абонентам в границах следующих улиц:

ул. Зарубина - ул. Астраханская - ул. Большая Горная - ул. Рогожина - ул. Мичурина - ул. Соборная - ул. Радищева - Театральная площадь - ул. Большая Казачья - ул. Астраханская;ул. Университетская от ул. Московской до ул. Зарубина;

ул. Вавилова от Мирного переулка до ул. Астраханская;ул. Яблочкова;

пр. Столыпина (четная сторона).

Схематически зона отключения холодной воды обозначена на карте: https://disk.yandex.ru/i/p7b0ldsOXz7BLA.

Восстановление полного гидравлического режима в системе водоснабжения, попавшей в зону отключения, будет происходить в течение 48 часов после завершения работ.