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Сборная Саратовской области по гандболу - бронзовый призер Спартакиады молодежи России

Новости / Спорт
Сборная Саратовской области по гандболу - бронзовый призер Спартакиады молодежи России


Сегодня в Салавате прошли финальные матчи главных стартов этого сезона. Сборная области впервые в своей истории прошла четвертьфинальную стадию и боролась за медали Спартакиады. В матче за третье место в противостоянии с хозяевами площадки - Сборной Башкортостана, наши парни не оставили сопернику шансов, победив в каждом из таймов и завершив встречу со счётом 39-33.

«Считаю этот высокий результат закономерным. Гандболисты показывают стабильное мастерство на межрегиональных и всероссийских стартах, входят в состав молодежной сборной России. А наличие клуба "СГАУ - Саратов" в регионе позволяет добиваться успехов на профессиональной арене. Поздравляю игроков, а также тренерский штаб команды, наставников игроков с медалями Спартакиады! Гордимся и желаем дальнейших успехов!» - отметил министр спорта области Олег Дубовенко.