11 июля 2025 ПЯТНИЦА
Новости
10:00 | 11 июля
Сборная Саратовской области по гандболу - бронзовый призер Спартакиады молодежи России
09:30 | 11 июля
Сегодня в центральной части Саратова будет отключено холодное водоснабжение
09:14 | 11 июля
Общественники обсудили развитие социального партнерства в области
18:10 | 10 июля
Аргентина – Россия 5:5
18:00 | 10 июля
В Петровске готовится к открытию обновлённая картинная галерея после масштабной реконструкции
17:42 | 10 июля
Иностранные активы: топ-5 дорогих футболистов из России, играющих за рубежом
17:10 | 10 июля
Саратовская область презентует инвестиционные возможности на выставке "Иннопром-2025"
17:00 | 10 июля
Пять уникальных традиций Саратовской области войдут в культурное наследие России
16:00 | 10 июля
Цифровые аналитические панели заменят бумажные справки в Саратовской области
15:30 | 10 июля
Александр Марченко обсудил развитие арт-индустрии в Саратовской области
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Общественники обсудили развитие социального партнерства в области

Новости
Общественники обсудили развитие социального партнерства в области


Сегодня на площадке Федерации профсоюзных организаций Саратовской области состоялось заседание Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты. Провела совещание председатель Общественного совета Татьяна Топилина.

О развитии и укреплении социального партнерства, взаимоотношений, направленных на согласование интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых и иных отношений, рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Михайлова.

По итогам 1 квартала 2025 года в системе социального партнерства области заключено 157 соглашений: 2 региональных, 41 территориальное, 17 областных отраслевых, 97 территориальных отраслевых.

«На протяжении ряда лет социальные партнеры ежегодно проводят консультации и принимают региональное Соглашение о минимальной заработной плате. Соглашением с 1 января 2025 года в организациях внебюджетного сектора экономики установлен размер минимальной заработной платы в сумме 23 тысячи рублей, что на 2,5% выше федерального МРОТ, который составляет 22440 рублей», – привела данные Наталья Михайлова.

Как сообщила заместитель руководителя ведомства, на сегодняшний день коллективные договоры заключены в 3787 организациях, их действием охвачено 64% от среднесписочной численности работающих по полному кругу организаций, это 369,4 тысячи человек.

Для распространения лучших практик коллективно-договорного регулирования трудовых отношений ежегодно проводятся областной конкурс «Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав граждан», региональный этап Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», составляется рейтинг эффективности территориальных трехсторонних комиссий.

Федерацией профсоюзных организаций области организована Доска почета «Лучший социальный партнер», которая в электронном виде размещена на сайте профобъединения. Это форма общественного признания и морального поощрения руководителей предприятий и организаций за вклад в развитие социального партнерства, весомые достижения в обеспечении трудовых, социально-экономических прав и интересов работников, безопасных условий труда через коллективно-договорные отношения.

«Социальное партнерство на сегодняшний день – это не просто механизм, способствующий взаимодействию между работниками, работодателями и государством, инструмент регулирования этих отношений, но и стратегический ресурс для роста благосостояния общества и экономики в целом», – прокомментировал министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.

На заседании говорили также о приоритетах развития объединенной профсоюзной организации работников министерства труда и социальной защиты.

Кроме того, заслушали информацию об опыте взаимодействия автономной некоммерческой организации «Под Покровом» с государственными организациями в сфере оказания социальных услуг на территории Саратовской области.