Общественники обсудили развитие социального партнерства в области

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Сегодня на площадке Федерации профсоюзных организаций Саратовской области состоялось заседание Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты. Провела совещание председатель Общественного совета Татьяна Топилина.О развитии и укреплении социального партнерства, взаимоотношений, направленных на согласование интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых и иных отношений, рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Михайлова.По итогам 1 квартала 2025 года в системе социального партнерства области заключено 157 соглашений: 2 региональных, 41 территориальное, 17 областных отраслевых, 97 территориальных отраслевых.«На протяжении ряда лет социальные партнеры ежегодно проводят консультации и принимают региональное Соглашение о минимальной заработной плате. Соглашением с 1 января 2025 года в организациях внебюджетного сектора экономики установлен размер минимальной заработной платы в сумме 23 тысячи рублей, что на 2,5% выше федерального МРОТ, который составляет 22440 рублей», – привела данные Наталья Михайлова.Как сообщила заместитель руководителя ведомства, на сегодняшний день коллективные договоры заключены в 3787 организациях, их действием охвачено 64% от среднесписочной численности работающих по полному кругу организаций, это 369,4 тысячи человек.Для распространения лучших практик коллективно-договорного регулирования трудовых отношений ежегодно проводятся областной конкурс «Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав граждан», региональный этап Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», составляется рейтинг эффективности территориальных трехсторонних комиссий.Федерацией профсоюзных организаций области организована Доска почета «Лучший социальный партнер», которая в электронном виде размещена на сайте профобъединения. Это форма общественного признания и морального поощрения руководителей предприятий и организаций за вклад в развитие социального партнерства, весомые достижения в обеспечении трудовых, социально-экономических прав и интересов работников, безопасных условий труда через коллективно-договорные отношения.«Социальное партнерство на сегодняшний день – это не просто механизм, способствующий взаимодействию между работниками, работодателями и государством, инструмент регулирования этих отношений, но и стратегический ресурс для роста благосостояния общества и экономики в целом», – прокомментировал министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.На заседании говорили также о приоритетах развития объединенной профсоюзной организации работников министерства труда и социальной защиты.Кроме того, заслушали информацию об опыте взаимодействия автономной некоммерческой организации «Под Покровом» с государственными организациями в сфере оказания социальных услуг на территории Саратовской области.