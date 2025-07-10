Саратовская область презентует инвестиционные возможности на выставке "Иннопром-2025"
С 7 по 10 июля делегация Саратовской области принимает участие в XV Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Возглавляет делегацию заместитель председателя Правительства области - министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.
Ключевым элементом экспозиции региона стал стенд Столыпинского индустриального парка, представленного в составе объединённой экспозиции Ассоциации индустриальных парков России. В ходе торжественного открытия стенда АИП директор управляющей компании Алексей Лихачёв провёл презентацию инвестиционных возможностей промпарка, подробно остановившись на его конкурентных преимуществах:
- выгодное географическое положение;
- развитая инфраструктурная база;
- удобные логистические решения;
- комплекс мер государственной поддержки для резидентов.
Особое внимание в деловой программе уделено российско-китайскому сотрудничеству. Директор Корпорации развития Саратовской области Александр Храпугин принял участие в работе 9-го Российско-Китайского ЭКСПО, где посетил особую экономическую зону «Титановая долина» и провёл ряд деловых встреч.
«Участие в таких масштабных мероприятиях является важным этапом продвижения нашего инвестиционного потенциала. Мы представляем инновационные проекты, привлекаем внимание потенциальных инвесторов и партнеров. Это возможность продемонстрировать достижения региона и укрепить позиции на российском и международном рынках», - подчеркнул министр инвестиционной политики Александр Марченко.
Выставка стала важной площадкой для презентации экономических возможностей региона и установления новых деловых контактов на международном уровне.