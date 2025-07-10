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Саратовская область презентует инвестиционные возможности на выставке "Иннопром-2025"

Новости
Саратовская область презентует инвестиционные возможности на выставке "Иннопром-2025"



С 7 по 10 июля делегация Саратовской области принимает участие в XV Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Возглавляет делегацию заместитель председателя Правительства области - министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.

Ключевым элементом экспозиции региона стал стенд Столыпинского индустриального парка, представленного в составе объединённой экспозиции Ассоциации индустриальных парков России. В ходе торжественного открытия стенда АИП директор управляющей компании Алексей Лихачёв провёл презентацию инвестиционных возможностей промпарка, подробно остановившись на его конкурентных преимуществах:
- выгодное географическое положение;
- развитая инфраструктурная база;
- удобные логистические решения;
- комплекс мер государственной поддержки для резидентов.

Особое внимание в деловой программе уделено российско-китайскому сотрудничеству. Директор Корпорации развития Саратовской области Александр Храпугин принял участие в работе 9-го Российско-Китайского ЭКСПО, где посетил особую экономическую зону «Титановая долина» и провёл ряд деловых встреч.

«Участие в таких масштабных мероприятиях является важным этапом продвижения нашего инвестиционного потенциала. Мы представляем инновационные проекты, привлекаем внимание потенциальных инвесторов и партнеров. Это возможность продемонстрировать достижения региона и укрепить позиции на российском и международном рынках», - подчеркнул министр инвестиционной политики Александр Марченко.

Выставка стала важной площадкой для презентации экономических возможностей региона и установления новых деловых контактов на международном уровне.