В Петровске готовится к открытию обновлённая картинная галерея после масштабной реконструкции

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Историческое здание бывшего духовного училища начала XX века, признанное объектом культурного наследия, обрело новую жизнь благодаря национальным проектам «Культура» и «Семья». После бережной реставрации, сохранившей уникальные архитектурные элементы, галерея получила современное оснащение на сумму 12 миллионов рублей.-Современное музейное пространство с инновационными системами экспонирования-Профессиональное освещение, раскрывающее детали художественных произведений-Православный зал с редкими церковными артефактами, включая Евангелие Петра I-Интерактивная голографическая пирамида для погружения в историю экспонатовПреображение стало возможным благодаря реализации национальных проектов «Культура» и «Семья», инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Торжественное открытие галереи станет значимым событием в культурной жизни региона, объединив историческую ценность с технологическими решениями.