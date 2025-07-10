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В Петровске готовится к открытию обновлённая картинная галерея после масштабной реконструкции

Новости
В Петровске готовится к открытию обновлённая картинная галерея после масштабной реконструкции



Историческое здание бывшего духовного училища начала XX века, признанное объектом культурного наследия, обрело новую жизнь благодаря национальным проектам «Культура» и «Семья». После бережной реставрации, сохранившей уникальные архитектурные элементы, галерея получила современное оснащение на сумму 12 миллионов рублей.

Что ждёт посетителей:
-Современное музейное пространство с инновационными системами экспонирования
-Профессиональное освещение, раскрывающее детали художественных произведений
-Православный зал с редкими церковными артефактами, включая Евангелие Петра I
-Интерактивная голографическая пирамида для погружения в историю экспонатов

Преображение стало возможным благодаря реализации национальных проектов «Культура» и «Семья», инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Торжественное открытие галереи станет значимым событием в культурной жизни региона, объединив историческую ценность с технологическими решениями.