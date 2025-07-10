10 июля 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:10 | 10 июля
Аргентина – Россия 5:5
18:00 | 10 июля
В Петровске готовится к открытию обновлённая картинная галерея после масштабной реконструкции
17:42 | 10 июля
Иностранные активы: топ-5 дорогих футболистов из России, играющих за рубежом
17:10 | 10 июля
Саратовская область презентует инвестиционные возможности на выставке "Иннопром-2025"
17:00 | 10 июля
Пять уникальных традиций Саратовской области войдут в культурное наследие России
16:00 | 10 июля
Цифровые аналитические панели заменят бумажные справки в Саратовской области
15:30 | 10 июля
Александр Марченко обсудил развитие арт-индустрии в Саратовской области
14:30 | 10 июля
Число такси за полгода в Саратовской области резко выросло
13:40 | 10 июля
В Балаково начали обновлять мурал у корпуса городской больницы
12:30 | 10 июля
Гордость университета: в 2025 году СГУ закончили 420 отличников
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Пять уникальных традиций Саратовской области войдут в культурное наследие России

Новости / Культура
8 июля состоялось заседание экспертного совета, на котором рассматривали заявки на включение в региональный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния. Из восьми представленных традиций эксперты отобрали пять самых ярких и самобытных




Поминальный квас из села Невежкино

Этот особый напиток, приготовленный по старинной технологии, хранит память поколений. Его традиционно готовят в Лысогорском районе для поминальных обрядов.

Старый Новый год в селе Калмантай

Жители Вольского района сохранили уникальную традицию празднования Старого Нового года – теплый и душевный праздник, напоминающий о старинных обычаях.

Обряд «Капустник» в Полтавке

В Самойловском районе до сих пор соблюдают древний обряд, связанный с заготовкой капусты. Это не просто работа, а целый ритуал, объединяющий людей и связывающий их с землей.

Хвалынские наличники с «троесвечием»

В Хвалынске и окрестных селах сохранился уникальный стиль резных наличников. Три свечи в узоре символизируют защиту дома и семьи, словно застывшую в дереве молитву.

Пышки «под дымкой» из Беляевки

В Турковском районе пекут особые пышки, которые томятся в печи «под дымком». Этот ароматный хлеб напоминает о домашнем уюте и традициях русской печной кухни.

Эти традиции – не просто обычаи, а живая связь с прошлым, которую важно сохранить для будущих поколений. Включение их в реестр культурного наследия поможет защитить и популяризировать уникальное наследие Саратовской области.