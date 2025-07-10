Цифровые аналитические панели заменят бумажные справки в Саратовской области

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На заседании Саратовской областной Думы министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков представил новые подходы к управлению данными в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».С 2021 года в области активно внедряется система электронного документооборота и цифровых аналитических панелей (дашбордов). Эти инструменты уже заменили традиционные бумажные отчёты по ключевым направлениям работы правительства.Ситуационный центр Губернатора разработал более 20 интерактивных панелей, которые в реальном времени отображают:- Ход реализации нацпроектов и госпрограмм- Показатели эффективности (KPI) руководителей- Динамику заработных плат в сравнении с регионами ПФО- Состояние уборочных и посевных кампаний- Подготовку к отопительному сезону- Паводковую обстановку«Сбор данных в большинстве случаев осуществляется в автоматизированном режиме, информация доступна в простом и понятном виде в формате «одного окна». Это позволяет оптимизировать работу специалистов по сбору и обработке отчетных данных, в том числе за счет ухода от бумажной волокиты, осуществлять анализ данных в ретроспективе, а руководителям проводить мониторинг и контроль по некоторым ключевым задачам практически в режиме реального времени», - отметил министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.Этот шаг значительно повышает эффективность государственного управления, сокращая время на подготовку отчётов и улучшая качество аналитики для принятия решений. Цифровая трансформация продолжает менять работу органов власти, делая её более прозрачной и оперативной.