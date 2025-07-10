Александр Марченко обсудил развитие арт-индустрии в Саратовской области

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Министр инвестиционной политики региона Александр Марченко посетил Саратовское отделение Союза художников России и галерею «Эстетика». Этот визит стал продолжением майского заседания Клуба продюсеров, где рассматривались перспективы развития креативной экономики в области.В ходе экскурсии министр ознакомился с работами местных художников и обсудил с руководством галереи и Союза художников возможности коммерческого продвижения произведений искусства.Александр Марченко анонсировал несколько инициатив:-Презентация саратовских авторов на форуме «Креативный Саратов»;-Продвижение художников через Агентство стратегических инициатив на федеральном уровне.«Договорились, что для нас подготовят информационные материалы о ведущих саратовских авторах и их работах. Мы представим их на предстоящем форуме «Креативный Саратов». Кроме того, берем на себя задачу по продвижению информации о наших художниках на федеральном уровне через Агентство стратегических инициатив», – рассказал Александр МарченкоНапомним, что с 2024 года в Саратовской области внедряется региональный стандарт развития креативных индустрий, разработанный АСИ. Это открывает новые возможности для художников, дизайнеров и других представителей творческих профессий.Визит Марченко подчеркивает растущее внимание власти к культурному потенциалу региона и его интеграции в экономику.