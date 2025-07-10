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Александр Марченко обсудил развитие арт-индустрии в Саратовской области

Новости
Александр Марченко обсудил развитие арт-индустрии в Саратовской области




Министр инвестиционной политики региона Александр Марченко посетил Саратовское отделение Союза художников России и галерею «Эстетика». Этот визит стал продолжением майского заседания Клуба продюсеров, где рассматривались перспективы развития креативной экономики в области.

Знакомство с саратовским искусством

В ходе экскурсии министр ознакомился с работами местных художников и обсудил с руководством галереи и Союза художников возможности коммерческого продвижения произведений искусства.

Планы по поддержке творцов

Александр Марченко анонсировал несколько инициатив:
-Презентация саратовских авторов на форуме «Креативный Саратов»;
-Продвижение художников через Агентство стратегических инициатив на федеральном уровне.

«Договорились, что для нас подготовят информационные материалы о ведущих саратовских авторах и их работах. Мы представим их на предстоящем форуме «Креативный Саратов». Кроме того, берем на себя задачу по продвижению информации о наших художниках на федеральном уровне через Агентство стратегических инициатив», – рассказал Александр Марченко

Креативные индустрии в регионе

Напомним, что с 2024 года в Саратовской области внедряется региональный стандарт развития креативных индустрий, разработанный АСИ. Это открывает новые возможности для художников, дизайнеров и других представителей творческих профессий.

Визит Марченко подчеркивает растущее внимание власти к культурному потенциалу региона и его интеграции в экономику.