Александр Марченко обсудил развитие арт-индустрии в Саратовской области
Министр инвестиционной политики региона Александр Марченко посетил Саратовское отделение Союза художников России и галерею «Эстетика». Этот визит стал продолжением майского заседания Клуба продюсеров, где рассматривались перспективы развития креативной экономики в области.
Знакомство с саратовским искусством
В ходе экскурсии министр ознакомился с работами местных художников и обсудил с руководством галереи и Союза художников возможности коммерческого продвижения произведений искусства.
Планы по поддержке творцов
Александр Марченко анонсировал несколько инициатив:
-Презентация саратовских авторов на форуме «Креативный Саратов»;
-Продвижение художников через Агентство стратегических инициатив на федеральном уровне.
«Договорились, что для нас подготовят информационные материалы о ведущих саратовских авторах и их работах. Мы представим их на предстоящем форуме «Креативный Саратов». Кроме того, берем на себя задачу по продвижению информации о наших художниках на федеральном уровне через Агентство стратегических инициатив», – рассказал Александр Марченко
Креативные индустрии в регионе
Напомним, что с 2024 года в Саратовской области внедряется региональный стандарт развития креативных индустрий, разработанный АСИ. Это открывает новые возможности для художников, дизайнеров и других представителей творческих профессий.
Визит Марченко подчеркивает растущее внимание власти к культурному потенциалу региона и его интеграции в экономику.