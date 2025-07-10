Число такси за полгода в Саратовской области резко выросло

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За последние полгода парк легковых такси в Саратовской области увеличился в полтора раза. Согласно данным регионального реестра, сейчас в регионе официально зарегистрировано 1319 перевозчиков и 9589 автомобилей, имеющих право заниматься пассажирскими перевозками. Об этом сообщил Олег Буреев, начальник отдела административной практики министерства транспорта, во время выездного рейда по проверке таксистов.Контрольное мероприятие прошло на Славянской площади с участием сотрудников минтранса и ГИБДД. Уже первые пять проверенных машин показали, что лишь у одного водителя было оформлено разрешение на перевозку пассажиров. Остальные получили штрафы по 5 тысяч рублей за отсутствие необходимых документов.Такие выездные проверки минтранс проводит регулярно: на кону жизнь и здоровье пассажиров, которые пользуются услугами такси. «Безопасность перевозок - это самое главное. Если у водителя отсутствует разрешение и путевой лист, значит, он вообще не имеет права везти пассажиров. Неизвестно, прошел ли водитель медицинский контроль, исправен ли его автомобиль и т.д.», - подчеркнул Олег Буреев.Чтобы легально работать в сфере такси, перевозчикам необходимо внести машину в реестр и получить соответствующее разрешение. Сделать это можно бесплатно через портал «Госуслуги».