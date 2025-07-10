Число такси за полгода в Саратовской области резко выросло
За последние полгода парк легковых такси в Саратовской области увеличился в полтора раза. Согласно данным регионального реестра, сейчас в регионе официально зарегистрировано 1319 перевозчиков и 9589 автомобилей, имеющих право заниматься пассажирскими перевозками. Об этом сообщил Олег Буреев, начальник отдела административной практики министерства транспорта, во время выездного рейда по проверке таксистов.
Контрольное мероприятие прошло на Славянской площади с участием сотрудников минтранса и ГИБДД. Уже первые пять проверенных машин показали, что лишь у одного водителя было оформлено разрешение на перевозку пассажиров. Остальные получили штрафы по 5 тысяч рублей за отсутствие необходимых документов.
Такие выездные проверки минтранс проводит регулярно: на кону жизнь и здоровье пассажиров, которые пользуются услугами такси. «Безопасность перевозок - это самое главное. Если у водителя отсутствует разрешение и путевой лист, значит, он вообще не имеет права везти пассажиров. Неизвестно, прошел ли водитель медицинский контроль, исправен ли его автомобиль и т.д.», - подчеркнул Олег Буреев.
Чтобы легально работать в сфере такси, перевозчикам необходимо внести машину в реестр и получить соответствующее разрешение. Сделать это можно бесплатно через портал «Госуслуги».