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В Балаково начали обновлять мурал у корпуса городской больницы

Новости
В Балаково начали обновлять мурал у корпуса городской больницы



Художники из Челябинска Тимур Абдуллаев и Максим Шахов создали этот яркий граффити-мурал в 2020 году, в разгар пандемии COVID-19, как подарок медикам ко Дню медицинского работника. Изображение, призванное поддерживать врачей, пациентов и их близких, за пять лет потускнело и местами повредилось.

Теперь больничная хозяйственная служба, в составе которой появилась реставратор Татьяна Никирина, приступила к восстановлению мурала. Уже начата очистка фасада от поврежденных участков, и вскоре обновлённый рисунок снова будет радовать медицинских работников и жителей города.

«Во время пандемии рисунок сразу покорил сердца многих медицинских работников больницы и обычных балаковцев. Он стал еще одним воодушевляющим подтверждением того, что все трудности преодолимы, а помощь, которую оказывали врачи, бесценна. Самые простые слова «Спасибо вам» смогли выразить всю глубину и искренность чувств», - рассказал главный врач больницы Евгений Коробков.

Обновлённый мурал продолжит вдохновлять медицинский персонал, напоминая, что любые трудности можно преодолеть.