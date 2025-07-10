Гордость университета: в 2025 году СГУ закончили 420 отличников

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7 июля Саратовский университет чествовал выпускников-отличников учёбы. К поздравлениям присоединились почётные гости, проректоры, деканы факультетов и директора институтов, преподаватели, родные и друзья вчерашних студентов.К выпускникам обратился ректор СГУ А.Н. Чумаченко. Алексей Николаевич отметил, что славу университета создают его выпускники.«В зале собрались отличники. Среди вас есть те, кто делает серьёзную науку, участвует в исследованиях “Приоритета-2030”. Сегодня здесь и те, кто принёс Гран-при студенческой весны в Саратовскую область. Среди вас замечательные спортсмены, добровольцы и волонтёры. Имена многих из вас сегодня на слуху, пусть они звучат и дальше, а мы ещё больше будем вами гордиться»Алексей Николаевич подчеркнул, что в этом году оказаться на сцене X корпуса по-особенному почётно: в этом учебном году вуз отметил 115-летие.За время обучения в СГУ многие выпускники достигли высоких успехов в разных сферах и получили награды:Олег Абрамов (Институт физики),Павел Губенко (Институт физики),Елизавета Черкасова (Институт химии),Дамир Низамов (юридический факультет),Дмитрий Тупиков (юридический факультет);Султан Уталиев (факультет компьютерных наук и информационных технологий),Анна Долгошеева (факультет физико-математических и естественно-научных дисциплин),Ирина Лучко (факультет физико-математических и естественно-научных дисциплин),Анна Кибиткина (факультет психологии).В преддверии Дня семьи, любви и верности, Алексей Николаевич вручил подарки молодым семьям – отличникам учёбы, которые образовались в СГУ:Игорю и Тамаре Сысуевым – выпускникам Института филологии и журналистики,Олегу Евдошенко и Елене Сергеевой – выпускникам Института химии.