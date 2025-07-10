10 июля 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:10 | 10 июля
Аргентина – Россия 5:5
18:00 | 10 июля
В Петровске готовится к открытию обновлённая картинная галерея после масштабной реконструкции
17:42 | 10 июля
Иностранные активы: топ-5 дорогих футболистов из России, играющих за рубежом
17:10 | 10 июля
Саратовская область презентует инвестиционные возможности на выставке "Иннопром-2025"
17:00 | 10 июля
Пять уникальных традиций Саратовской области войдут в культурное наследие России
16:00 | 10 июля
Цифровые аналитические панели заменят бумажные справки в Саратовской области
15:30 | 10 июля
Александр Марченко обсудил развитие арт-индустрии в Саратовской области
14:30 | 10 июля
Число такси за полгода в Саратовской области резко выросло
13:40 | 10 июля
В Балаково начали обновлять мурал у корпуса городской больницы
12:30 | 10 июля
Гордость университета: в 2025 году СГУ закончили 420 отличников
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Гордость университета: в 2025 году СГУ закончили 420 отличников

Новости
Гордость университета: в 2025 году СГУ закончили 420 отличников

7 июля Саратовский университет чествовал выпускников-отличников учёбы. К поздравлениям присоединились почётные гости, проректоры, деканы факультетов и директора институтов, преподаватели, родные и друзья вчерашних студентов.
К выпускникам обратился ректор СГУ А.Н. Чумаченко. Алексей Николаевич отметил, что славу университета создают его выпускники.

«В зале собрались отличники. Среди вас есть те, кто делает серьёзную науку, участвует в исследованиях “Приоритета-2030”. Сегодня здесь и те, кто принёс Гран-при студенческой весны в Саратовскую область. Среди вас замечательные спортсмены, добровольцы и волонтёры. Имена многих из вас сегодня на слуху, пусть они звучат и дальше, а мы ещё больше будем вами гордиться»
Алексей Николаевич подчеркнул, что в этом году оказаться на сцене X корпуса по-особенному почётно: в этом учебном году вуз отметил 115-летие.
За время обучения в СГУ многие выпускники достигли высоких успехов в разных сферах и получили награды:

«За активную деятельность в области науки»:

Олег Абрамов (Институт физики),
Павел Губенко (Институт физики),
Елизавета Черкасова (Институт химии),
Дамир Низамов (юридический факультет),
Дмитрий Тупиков (юридический факультет);

«За активную деятельность в области образования»:

Султан Уталиев (факультет компьютерных наук и информационных технологий),
Анна Долгошеева (факультет физико-математических и естественно-научных дисциплин),
Ирина Лучко (факультет физико-математических и естественно-научных дисциплин),
Анна Кибиткина (факультет психологии).

В преддверии Дня семьи, любви и верности, Алексей Николаевич вручил подарки молодым семьям – отличникам учёбы, которые образовались в СГУ:
Игорю и Тамаре Сысуевым – выпускникам Института филологии и журналистики, 
Олегу Евдошенко и Елене Сергеевой – выпускникам Института химии.