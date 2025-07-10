Гордость университета: в 2025 году СГУ закончили 420 отличников
7 июля Саратовский университет чествовал выпускников-отличников учёбы. К поздравлениям присоединились почётные гости, проректоры, деканы факультетов и директора институтов, преподаватели, родные и друзья вчерашних студентов.
К выпускникам обратился ректор СГУ А.Н. Чумаченко. Алексей Николаевич отметил, что славу университета создают его выпускники.
«В зале собрались отличники. Среди вас есть те, кто делает серьёзную науку, участвует в исследованиях “Приоритета-2030”. Сегодня здесь и те, кто принёс Гран-при студенческой весны в Саратовскую область. Среди вас замечательные спортсмены, добровольцы и волонтёры. Имена многих из вас сегодня на слуху, пусть они звучат и дальше, а мы ещё больше будем вами гордиться»
Алексей Николаевич подчеркнул, что в этом году оказаться на сцене X корпуса по-особенному почётно: в этом учебном году вуз отметил 115-летие.
За время обучения в СГУ многие выпускники достигли высоких успехов в разных сферах и получили награды:
«За активную деятельность в области науки»:
Олег Абрамов (Институт физики),
Павел Губенко (Институт физики),
Елизавета Черкасова (Институт химии),
Дамир Низамов (юридический факультет),
Дмитрий Тупиков (юридический факультет);
«За активную деятельность в области образования»:
Султан Уталиев (факультет компьютерных наук и информационных технологий),
Анна Долгошеева (факультет физико-математических и естественно-научных дисциплин),
Ирина Лучко (факультет физико-математических и естественно-научных дисциплин),
Анна Кибиткина (факультет психологии).
В преддверии Дня семьи, любви и верности, Алексей Николаевич вручил подарки молодым семьям – отличникам учёбы, которые образовались в СГУ:
Игорю и Тамаре Сысуевым – выпускникам Института филологии и журналистики,
Олегу Евдошенко и Елене Сергеевой – выпускникам Института химии.