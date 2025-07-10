Спортсмен школы «РиФ» Артем Митрошкин завоевал две бронзовые медали Кубка чемпионов по плаванию
В Екатеринбурге завершился один из главных стартов России по плаванию спорта слепых - Кубок чемпионов по плаванию 2025.
В соревнованиях приняли участие более 80 сильнейших пловцов из 20 субъектов России, в том числе чемпионы и призеры паралимпийских игр.
По итогам четырех соревновательных дней спортсмен детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Артем Митрошкин показал следующие результаты:
3 место на дистанции 100 метров баттерфляем с результатом мастера спорта России,
3 место на дистанции 100 метров брассом.
Тренирует спортсмена тренер-преподаватель Галина Ширшова.