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Спортсмен школы «РиФ» Артем Митрошкин завоевал две бронзовые медали Кубка чемпионов по плаванию

Новости / Спорт
Спортсмен школы «РиФ» Артем Митрошкин завоевал две бронзовые медали Кубка чемпионов по плаванию


В Екатеринбурге завершился один из главных стартов России по плаванию спорта слепых - Кубок чемпионов по плаванию 2025.

В соревнованиях приняли участие более 80 сильнейших пловцов из 20 субъектов России, в том числе чемпионы и призеры паралимпийских игр.

По итогам четырех соревновательных дней спортсмен детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Артем Митрошкин показал следующие результаты:

3 место на дистанции 100 метров баттерфляем с результатом мастера спорта России,

3 место на дистанции 100 метров брассом.

Тренирует спортсмена тренер-преподаватель Галина Ширшова.