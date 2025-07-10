Спортсмен школы «РиФ» Артем Митрошкин завоевал две бронзовые медали Кубка чемпионов по плаванию

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В Екатеринбурге завершился один из главных стартов России по плаванию спорта слепых - Кубок чемпионов по плаванию 2025.В соревнованиях приняли участие более 80 сильнейших пловцов из 20 субъектов России, в том числе чемпионы и призеры паралимпийских игр.По итогам четырех соревновательных дней спортсмен детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Артем Митрошкин показал следующие результаты:3 место на дистанции 100 метров баттерфляем с результатом мастера спорта России,3 место на дистанции 100 метров брассом.Тренирует спортсмена тренер-преподаватель Галина Ширшова.