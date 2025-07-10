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Порядка 1,4 тысячи обращений поступило в региональный минтруд от жителей области через соцсети и виджеты

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Порядка 1,4 тысячи обращений поступило в региональный минтруд от жителей области через соцсети и виджеты


В министерство труда и социальной защиты Саратовской области через систему мониторинга обращений жителей в социальных сетях «Инцидент Менеджмент» и через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» с начала года поступило 1354 сообщения: 667 – через Платформу обратной связи и 687 – через систему мониторинга. Только в июне было зафиксировано 192 обращения.

Жители области традиционно интересуются вопросами социального обслуживания и социальной защиты населения. Задавали вопросы о работе льготной транспортной карты, об услугах, предоставляемых кадровым центром Саратовской области, субсидиях на ЖКУ и другие.

Много вопросов поступило от жителей области по назначению новой, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, ежемесячной выплаты женщинам, родившим второго ребенка до 25 лет.

«Выплата назначается на ребенка, рожденного с 1 января 2025 года, со дня его рождения. Выплата в размере 8 тысяч рублей будет поступать ежемесячно до того момента, как ребенку исполнится 3 года. Что важно, при назначении этой меры поддержки не учитывается уровень дохода и имущественное обеспечение семьи. Подать заявление на губернаторскую выплату необходимо в учреждении социальной поддержки населения или в МФЦ в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка», - пояснила заместитель министра труда и социальной защиты области Ольга Морозова.

Напоминаем, Платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» позволяет гражданам через форму на портале Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», виджеты на сайтах органов власти и в группах в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/mintrud64) и «Одноклассники» (https://ok.ru/mintrud64) направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления по широкому спектру вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.