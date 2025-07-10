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Новое спортивное ядро в посёлке Екатериновка станет местом притяжения молодёжи

Новости
Новое спортивное ядро в посёлке Екатериновка станет местом притяжения молодёжи

В Екатериновке полным ходом идут работы по благоустройству территории школы № 2 и работающего при ней детского сада. На модернизацию учреждения по инициативе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина выделено 19 миллионов рублей.

«В старейшей школе района продолжается благоустройство как внутри, так и снаружи здания. Закончены работы по ремонту пищеблока детского сада, ведутся закупки необходимого оборудования. На середине пути – ремонт нескольких кабинетов школы: идёт обновление стен, потолков, полов и дверей. В ближайшее время новые учебные аудитории приобретут современный вид. Строительство спортивного ядра у школы превратит его в центр игровых видов спорта и подготовки к ГТО не только учеников школы, но и жителей всего микрорайона», - отметила директор школы Ирина Горшкова.

Планируется, что основные работы завершатся к 1 сентября и в День знаний учеников школы и воспитанников детского сада встретит обновлённая, современная и комфортная территория.